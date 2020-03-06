Минздрав Беларуси включил COVID-19 в перечень опасных для населения заболеваний

Министерство здравоохранения Беларуси внесло вызываемую коронавирусом нового типа болезнь в перечень заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения страны.

«…дополнить (перечень) пунктом 7 следующего содержания: «7. Инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19.», - говорится в постановлении Минздрава №9 от 18 февраля 2020 года.

Перечень заболеваний. Представляющих опасность для здоровья населения, включает инфекции, передающиеся половым путем (сифилис и гонорея), активный туберкулез органов дыхания, чуму, холеру, сибирскую язву, геморрагические лихорадки Ласса, Марбург, Эбола и теперь инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19.