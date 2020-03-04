Последнее обновление: 04.03.2020 11:43

Число зараженных коронавирусом в Беларуси растет

Министерство здравоохранения Беларуси подтверждает уже шесть случаев заражения коронавирусом нового типа.

Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.

По его словам, четыре случая заражения выявлены в Минске, еще два – в Витебске. Распространение вируса в Минске началось со студента БНТУ, вернувшегося из Ирана для продолжения учебы. В Витебск коронавирус привезла из Италии жительница этого города.

«Все шесть человек чувствуют себя абсолютно удовлетворительно» - сообщил министр.

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