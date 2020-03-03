Лукашенко требует найти спонсоров альтернативных поставок нефти в Беларусь

На прошедшем сегодня совещании Лукашенко высказал свои мысли о стратегическом расположении двух отечественных нефтеперерабатывающих заводов и поручил найти на Юге и на Севере от синеокой партнеров, готовых разделить и со-финансировать альтернативные поставки нефти в Беларусь.

"Рынок юга, прежде всего, братской нам Украины, да и Европы – это премиальный рынок. Я уже не говорю о внутреннем рынке, но это премиальный рынок. И южный Мозырский завод производит качественный продукт. Это я знаю от самих водителей в Украине. Они с удовольствием покупают наши бензины, дизельное топливо.

Мы себя очень ответственно ведем на этом рынке. И мы могли бы, поставляя нефть из альтернативных источников через Украину по трубе Одесса-Броды, вы помните венесуэльскую нефть, почти 11 млн. с лишним тонн мы поставили по этой трубе на Мозырь, переработали там. Мы может работать вместе, договорившись с украинцами, странами Юго-Восточной Европы, и поставлять, вместе работать, поставлять нефтепродукты на этот рынок, покупая через порт Одессу», - заявил Лукашенко.

«Северный завод. Вы знаете, что вокруг ближе, чем Новополоцк, нет заводов. Мы можем полностью взять и вместе работать с Эстонией, Латвией, Литвой плюс Беларусь, плюс другой рынок, если это нужно будет. И на Новополоцке перерабатывать нефть и нефтепродукты, продавать северным нашим соседям. То есть рынок есть, хороший рынок, близкие рынки. Но нужна логистика.