Лукашенко просит Запад не давать денег белорусской оппозиции

Лукашенко обратился к западным политикам с просьбой прекратить финансирование белорусской оппозиции. Просьба была озвучена на встрече с главами МИД Швеции и Финляндии.

Детали этой встречи Лукашенко частично раскрыл на состоявшихся позже переговорах с делегацией Калининградской области.

Реагируя на подхалимаж посла России Дмитрия Мезенцева на тему успешного проведения в Беларуси парламентских выборов, Лукашенко заявил:

"Вы так думаете. А вот они начали говорить: "Почему нет прозападных оппозиционеров? В прошлом были три человека, а в этом - ни одного".

«Не во мне причина. Если люди не поддерживают, что я могу сделать?" – сказал Лукашенко.

"Я говорю: вы им не давайте деньги. Они дают деньги, те покупают автомобили, строят особняки. Деньги немалые идут. Мы их все видим. То, что не видим мы, нам россияне подскажут, откуда они идут. Обычно через Литву, Польшу. Американцы, немцы финансируют. Хорошо они живут. На черта им эта власть, головная боль?"