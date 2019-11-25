Последнее обновление: 25.11.2019 16:58

Лукашенко просит Запад не давать денег белорусской оппозиции

Лукашенко обратился к западным политикам с просьбой прекратить финансирование белорусской оппозиции. Просьба была озвучена на встрече с главами МИД Швеции и Финляндии.

Детали этой встречи Лукашенко частично раскрыл на состоявшихся позже переговорах с делегацией Калининградской области.

Реагируя на подхалимаж посла России Дмитрия Мезенцева на тему успешного проведения в Беларуси парламентских выборов, Лукашенко заявил:

"Вы так думаете. А вот они начали говорить: "Почему нет прозападных оппозиционеров? В прошлом были три человека, а в этом - ни одного".

«Не во мне причина. Если люди не поддерживают, что я могу сделать?" – сказал Лукашенко.

"Я говорю: вы им не давайте деньги. Они дают деньги, те покупают автомобили, строят особняки. Деньги немалые идут. Мы их все видим. То, что не видим мы, нам россияне подскажут, откуда они идут. Обычно через Литву, Польшу. Американцы, немцы финансируют. Хорошо они живут. На черта им эта власть, головная боль?"

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование