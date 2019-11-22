Лукашенко о банках: Жирует жулье

Лукашенко обозвал белорусских банкиров жульем и потребовал от Национального банка привлечь банки к оказанию шефской отстающим колхозам, раздав каждому банку по одному, два колхоза.

Реакция Лукашенко последовала после доклада о том, что Витебская область обратилась к банковской системе для оказания шефской помощи отстающим хозяйствам региона, но получила отказ.

«Павел Владимирович, немедленно займитесь этим», - обратился Лукашенко к главе Нацбанка РБ Павлу Каллауру.

«Мы о Национальном банке и подчиненных ему структурах, а ему все подчинено, мы еще отдельно поговорим. Жирует жулье. Бывшие и настоящие. А заниматься не хотят. Поэтому догружайте их - по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается», - потребовал белорусский правитель.

"Шефская помощь - это не снимается. А если надо привести банковскую систему в чувства, я думаю, Каллаур это сделает. Не сделает - это сделают другие", - пригрозил Лукашенко.