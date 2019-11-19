Лукашенко рассказал, чем был занят в ОАЭ: утром – 15 км бега, вечером – баня

Лукашенко утверждает, что время недавнего визита в Объединенные Арабские Эмираты он каждое утро совершал пробежку на 15 км. Об этом он поведал на Олимпийском собрании НОК, говоря о выступлении белорусских легкоатлетов на чемпионате мира по легко атлетике в Дохе (Катар).

"Начали бегать. Я в своем возрасте - 15 километров с утра. Дышать нечем, жара несусветная. Вот бегу и думаю, как они там, в Дохе. Целую неделю: утром тренировка два часа, вечером тренировка - уже совсем другой вид спорта и баня. Думаю - выдержу или не выдержу. Правда, написали, что я там умираю. Понял, что настоящий спортсмен и в этих условиях должен бегать и давать результат", - заявил Лукашенко.