Лукашенко опасается, что его победят и поделят без войны

Лукашенко посетовал на обесценивающийся доллар (типа белорусский рубль крепчает) и высказал предположение, что Беларусь может быть захвачена и поделена без войны.

"Любой политик, а тем более моей должности, я же отвечаю за миллиарды миллионы людей, и не только своих: у нас же соседей немало, жизнь которых так или иначе от нас зависит, должен свои конкретные тактические шаги сверять с той стратегией, которая возможна", - отметил Александр Лукашенко.

«Сегодня уже многие задумываются над главным вопросом: что будет после пандемии коронавирусной инфекции. А не кажется ли, что сильные мира сего без войны, Макрон это уже войной назвал, через этот так называемый коронавирусный психоз, инфодемию в том числе, хотят переделить мир?".

Он раскритиковал предложение ООН напечатать деньги в размере 10% мирового ВВП для борьбы с коронавирусом.

"Это же пустые деньги. Доллар и так постепенно обесценивается, а тут просто пойдет вал, инфляция. Где окажемся мы со своим рублем, понятно. Более того: кто получит эти триллионы, у кого они останутся? Не получится ли, что богатые станут богаче, а бедные - беднее? Получится. Нас толкнули к тому, что мы должны остановиться, сидеть и проесть те скудные валютные запасы, которые у нас есть. Нельзя сказать, что даже в России они огромные. Это для России ничто - сидя, на год не хватит. Точно так и у нас. И тогда, напечатав 10% ВВП, к нам придут те, кто "на ногах", и скажут: нате вам понемножку, но вы будете делать то, что мы скажем. Вот так может быть переделен мир", - сказал Лукашенко.

"Сегодня все уже отвечают: после пандемии мир будет другим. И я с этим согласен. Но где будет наше место в этом мире? Вот для меня главный вопрос. Не коронапсихоз, не инфопандемия. Это есть, но месяц-два - и пройдет. Останется вопрос, где наше место. И такой вопрос возникнет для всех. И для богатых ресурсами Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, еще больше - для Армении и Кыргызстана, Украины и для Науседы, который сегодня пытается поставить под сомнение политику президента Беларуси. Боюсь, чтобы нас не переделили без войны", - резюмировал белорусский правитель.

"Почему я настаиваю, чтобы работало производство? Почему я так переживаю за то, чтобы люди жили своей жизнью, в какой-то степени политически рискуя? Потому что я представляю, что будет с нами после этой пандемии, если мы остановимся, как многие: литовцы, латыши и прочие. Они выстоят. У России есть нефть и газ, в которых сегодня нуждается весь мир. У Китая - огромные мощности в экономике. В Америке - печатный станок: два триллиона вбрасывают, еще два на подходе", - позавидовал Лукашенко.