Лукашенко признал использование коммунистической идеологии во внутренней политике

Лукашенко признал, что использует советскую идеологии во внутренней политике, и заявил, что является противником декоммунизации и люстрации.

Он назвал правильным решение сохранить праздник 7 ноября, продолжая таким образом традицию советских времен делать так называемые подарки власти народу.

"Мы сохранили этот праздник и подвели под него соответствующую идеологию: будем заканчивать стройки, уборку урожая, подводить итоги и так далее, и подарки людям», - заявил сегодня Лукашенко.

По его словам, страна не отказалась от своего исторического прошлого, не было в Беларуси, в отличие от соседних Украины, России, случаев сноса памятников советских времен.

"Я это остановил сразу. У нас готовы были тоже сносить памятники, провести декоммунизацию, люстрацию - я это остановил. И мы от этого выиграли. Сегодня начали все возвращаться к тому, что критикуют: вот, памятники снесли. Мы никому не снесли, сохранили".

"Да, был у нас в истории 1917 год. Он к нам пришел с других территорий. Мы жили в Российской империи, были ее частью, свершилась революция, мы начали строить вместе с россиянами и другими первое социалистическое государство. Цели ведь были благородные в 17-м году, вы уже, наверное, это не изучаете, но я как историк глубоко изучал, хорошие цели: что-то народу, что-то крестьянам. Злодеев и олигархов к стенке, повесить - это все было, но было и много чего хорошего", - уместил он в один абзац историю образования и недолгого существования БНР с последующим разделом территории страны между РСФСР и Польшей.