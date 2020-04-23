Лукашенко: Бизнес пусть сам о себе позаботится

Лукашенко сегодня в очередной раз заявил, что власти должны стимулировать и людей и малый бизнес к работе, то есть заставлять работать, а не помогать.

"Чтобы те же рестораны везли обеды на предприятия, не задирая цены, домой к людям: мы же попросили стариков сидеть дома, а их надо накормить. Есть многие семьи, которые самоизолировались, - их тоже надо накормить. И многие рестораны пошли по этому пути, а некоторые сидят, сложив руки, и ждут, что им кто-то что-то даст. Никто никому ничего не даст. А если кто-то хочет, чтобы ему дали, пусть скажет: где это взять? Мы что, будем сегодня забирать у людей, которые напрягаются, и отдавать тем, кто сегодня бездельничает? Этого не будет", - заявил Лукашенко.