По версии Лукашенко Беларусь исторически ответственна за Калининградскую область

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь исторически, еще с советских времен, несет большую ответственность за Калининградскую область, чем Москва.

Такое мнение он высказал в понедельник на встрече с губернатором российского региона Антоном Алихановым, передает ТАСС.

Лукашенко напомнил, что еще в годы существования СССР "много было разговоров на самом высоком уровне о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси".

"Фактически по многим вопросам Беларусь была ответственная за Калининград. Потому что мы самые близкие, да и между нами не было таких ненадежных партнеров. Сегодня они в НАТО, мы в другом коллективе".

Лукашенко отметил, что часто использует выражение "не только наша Калининградская область, но и наша Россия".

"Пусть кто-то в России обижается, но я и многие белорусы с такой позиции подходят к россиянам", - сказал белорусский правитель.