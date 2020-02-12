Последнее обновление: 12.02.2020 19:21

Цена нефти Brent растет более чем на 4%, WTI - на 3,3%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась более чем на 4% - до $56,2 за баррель, свидетельствуют данные биржи. Так, в ходе торгов среды Brent уже подорожала на $2.

Последний раз цена нефти данного сорта находилась выше отметки в $56 за баррель 6 февраля.

Мартовские фьючерсы WTI растут на 3,4% - до $51,60 за баррель, передает ТАСС.

Страны ОПЕК в январе 2020 года выполнили новые условия соглашения по сокращению добычи нефти на 127%. В абсолютном значении 11 участвующих в сокращении стран (Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от обязательств) снизили добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки вместо оговоренных 1,18 млн баррелей в сутки.

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