Цены на нефть стабилизировались в надежде на сокращение добычи

Цены на нефть в пятницу стабилизировались и могут показать первый недельный прирост за шесть недель на фоне предположений, что ведущие производители еще сильнее сократят добычу, чтобы компенсировать вызванное эпидемией коронавируса замедление спроса в Китае.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 0,09% до отметки $56,39 за баррель, WTI - на 0,19% до $51,52 за баррель, передает Reuters.

Цены на нефть упали примерно на 20% по сравнению с пиком 2020 года, которого они достигли 8 января, на фоне опасений по поводу избытка предложения в сочетании с беспокойствами относительно масштабного сокращения спроса на топливо в Китае, так как карантин, введенный в стране для борьбы со вспышкой коронавируса, замедлил экономическую активность.

В ответ на падение спроса группа ОПЕК+ рассматривает возможность увеличения объема сокращений добычи до 2,3 миллиона баррелей в сутки.