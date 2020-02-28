Вице-премьер: Белорусские НПЗ перерабатывают около 1 млн. тонн нефти в месяц

Белорусские НПЗ перерабатывают около 1 млн. тонн нефтив месяц, что вполне хватает для обспечения нефтепродуктами потребностей внунтреннего рынка и поддержания критического объема экспорта.

Такое заявление сегодня сделал вице-премьер Игорь Ляшенко.

" Плюс-минус в районе миллиона тонн работаем. Для внутреннего рынка хватает. Когда уладим вопросы с Российской Федерацией, будут восстановлены остальные объемы по экспорту. Но критический объем экспорта мы тоже выполняем", - сказал Ляшенко (цитата БелТА).

Отвечая на вопрос, какой объем предусмотрен на март, Игорь Ляшенко заявил: "В таком же объеме, как было в январе и феврале. То есть соответствующая эффективность загрузки производств".

Ранее, зампред концерна Белнефтехим Владимир Сизов сообщил, что объем нефтепереработки в январе-феврале 2020 года составит 1,8 млн. тонн.

Ляшенко отказался назвать заявленные 5 новых российских нефтяных компаний, которые якобы согласились на поставку нефти в Беларусь в марте по цене без премии.

Вице-премьер не прояснил, где Беларусь планирует насобирать 1 млн. тонн нефти в марте. На сегодняшний день известно, что в марте компании Михаила Гуцериева поставят 300 тыс. тонн (по данным Reuters – 380-390 тыс. тонн), 50 тыс. тонн могут зайти от некой «УДС нефть» (дочки Белоруснефти, добывающие нефть в России). Еще 160 тыс. тонн зайдут двумя танкерами в Клайпеду и дальше по ж/д, если это не окажется фейком (первый танкер должен разгружаться в начале марта).

Поскольку азербайджанская Socar планирует начать отгрузку своей нефти в адрес Беларуси только 20 марта, то это сырье поступит в Беларусь не раньше апреля.

Таким образом, на март пока есть 510 (600) тыс. тонн импорта и примерно 260 тыс. тонн нефти собственной добычи, что дает 770 (860) тыс. тонн при условии, что всё заявленное доплывет и доедет. До 1 млн. тонн не хватает еще 2-3 танкеров.