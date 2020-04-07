Лукашенко требует создать серьезные запасы нефти и нефтепродуктов

Лукашенко на совещании о поставках нефти в Беларусь потребовал создать серьезный запас нефти и топлива на непредвиденные случаи, пользуясь периодом дешевой нефти.

"На непредвиденные случаи необходимо создавать серьезный запас сырья, как нефти, так и топлива, который позволит не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы", - заявил Лукашенко.

Он предупредил, чтобы все взятые на себя обязательства по принятию на хранение нефтепродуктов строго исполнялись.

"Стенограмма ведется. И не дай бог, кто-то скажет, что может принять полмиллиона тонн нефтепродуктов и не примет на хранение, уж пеняйте сами на себя", - сказал он.

"Мы это не скрываем. Сегодня нефть дешевая, нужно купить ее, произвести нефтепродукты и создать определенный запас. Какой это будет запас, по итогам совещания мы должны четко понимать", - потребовал белорусский правитель.