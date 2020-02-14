Лукашенко объяснил диверсификацию поставок нефти усталостью коленей (Обновлено)

Решение диверсифицировать поставки нефти в Беларусь Лукашенко объяснил тем, что ему надоело под каждый Новый Год стоять на коленях.

На встрече с коллективом Светлогорского ЦКК он рассказал, что на переговорах в Сочи Путин засомневался в намерениях Беларуси покупать нефть в других странах.

"Зачем вы будете это делать, если она все равно дороже российской?" - спросил президент РФ.

"Чтобы каждый год 31 декабря в двенадцать часов ночи не стоять на коленях, - сказал Лукашенко - Так быть не должно, и так не будет".

Он заявил, что Беларусь не будет платить премии российским нефтяным компаниям, тем более раз они поставляют продукт по мировой цене. "Мы не просим дешевую нефть. Мы купим по мировой цене и переработаем. И это выгодно для компаний".

"В Сочи мы договорились, что правительство России и лично замглавы Администрации Дмитрий Козак будут контролировать этот вопрос и помогут нам договориться. То есть пошел сигнал: если Беларусь с кем-то договаривается, помогите по трубе им поставить эту нефть из России. Я никого не шантажировал, сказал: если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах (межправсоглашение на 24 млн т, в январе они поставили всего 500 тыс. т - 1,5 млн т недопоставили), мы начнем отбор и транзитной трубы. Через страну на Запад и для Беларуси прокачивается 70 млн т нефти. И они не имеют никаких проблем. Мы добросовестно, честно качаем эту нефть. Помните летом грязную нефть? До сих пор не рассчитались за это, хотя у нас вышло из строя оборудование в Мозыре, Новополоцк пострадал и нефтепровод "Дружба". Поэтому, если не поставят в феврале, будем до 2 млн т добирать", - предупредил белорусский правитель.

По его словам, Беларусь прорабатывает вопрос поставок нефти с польскими партнерами. "Мы сейчас из Гданьска, купим у Саудовской Аравии, Эмиратов, Соединенных Штатов Америки, поставим по трубе".

Рассматривается вариант поставок нефти из ЕС реверсом по одной из веток нефтепровода "Дружба". Тогда уже не Россия будет по нему поставлять нефть на Запад, а Беларусь качать из Европы.

Для поставок также задействуют балтийские порты. Здесь могут оказать содействие Соединенные Штаты.

"Я прибалтам предлагаю: мы можем купить нефть на Балтике, закачать через Литву или Латвию, как договоримся, переработаем и обеспечим весь прибалтийский регион", - озвучил белорусский правител одну из возможных схем работы Новополоцкого НПЗ.

Таким же образом сможет работать и завод в Мозыре: нефть к нему поступит через Черное море, а предприятие затем обеспечит своей продукцией всю Украину и частично Европу.

В ответ на комментарии российской стороны, что такие поставки нефти обойдутся дороже российской, Лукашенко напомнил, что в свое время Россия потратила десятки миллиардов долларов на строительство Турецкого и Северного потоков, хотя могли гораздо дешевле поставлять газ через Украину, даже приняв дополнительные условия Киева. Но в России заявили, что на это никогда не пойдут из принципа, и решили строить газопроводы в обход этой страны.

«Точно так и я говорю "нет". Мы будем по этим маршрутам прорабатывать альтернативные поставки нефти", - заключил Лукашенко.