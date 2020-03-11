Последнее обновление: 11.03.2020 17:46

Беларусь надеется на нормализацию поставок нефти из России

Беларусь передала России новые предложения по поставкам нефти в республику, сообщил сегодня премьер Сергей Румас после переговоров с премьером РФ в Москве.

"Ситуация изменилась. Цены на нефть упали. Белорусская сторона представила российской стороне новые предложения для нефтяных компаний, которые российская сторона приняла и пообещала провести консультации с нефтяными компаниями, и в течение нескольких дней дать ответ", - сообщил Румас.

"На первый взгляд эти предложения не были отвергнуты российской стороной. Я думаю, мы продвинемся по решению этого нефтяного спора", - выразил надежду премьер.

При этом, Румас заявил, что Беларусь будет ежемесячно покупать минимум два танкера альтернативной нефти даже в случае нормализации поставок из РФ.

"Беларусь будет ежемесячно покупать минимум два танкера альтернативной нефти даже в случае нормализации поставок из РФ", - сказал премьер.

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