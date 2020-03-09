Белнефтехим замер в ожидании «движухи» на рынке

Концерн Белнефтехим на намерен рыскать по рынку в поисках дешевой нефти, предпочитая занять выжидательную позицию в надежде на то, что основные мировые игроки на рынке нефти сделают свои шаги в ближайшее время.

"Ситуация на нефтяном рынке в понедельник изменилась. Но мы эти обстоятельства не форсируем, а изучаем. Ключевой станет реакция основных игроков. Саудовская Аравия готова снижать цены, остальные игроки нефтяного рынка тоже могут среагировать. Исходя из этого можно будет уже определяться ", - сказал пресс-секретарь Белнефтехима Александр Тищенко (цитата БелТА).

Он утверждает, что возможности для покупки нефти для белорусских НПЗ сейчас есть.

В принципе, позиция концерна вполне понятна. Массовая закупка дешевой нефти для переработки и последующего экспорта нефтепродуктов не сулит дополнительных заработков для НПЗ (скорее, даже наоборот), поскольку вместе с нефтью подешевели и нефтепродукты. Иными словами, купил дешевую нефть, тут же продал дешевый фьючер на поставку нефтепродуктов.

Но вот с точки зрения восстановления запасов, текущей ситуацией на рынке можно было бы и воспользоваться, закупив дешевую нефть для восстановления запасов нефти в нефтехранилищах и заполнения нефтепроводов технологической нефтью, которая частично была переработана в январе-феврале текущего года.