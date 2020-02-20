Беларусь купила 160 тыс. тонн российской нефти с перевалкой в Клайпеде

Беларусь купила через трейдеров 160 тыс. т российской нефти без премии с перевалкой в литовском порту Клайпеда.

"Нефть российская. Но брали у трейдеров и без премии. Учитывали короткое время поставки. Стоимость - коммерческая тайна. Но можно отметить, что российский ресурсовладелец на этой поставке мог бы заработать больше даже без премии", - заявил пресс-секретарь концерна Александр Тищенко, передает Интерфакс-Запад.

Ранее сообщалось, что Белорусская нефтяная компания информировала железные дороги Литвы, что ожидает танкеры с нефтью 3-4 марта и 13-15 марта.

Представитель концерна, что объем сделки составляет 160 тыс. тонн нефти. Подтверждая покупку двух танкеров нефти 3 часа назад, Тищенко отказался назвать страну происхождения сырья, сославшись на коммерческую тайну.

Затем ТАСС сообщил, что замглавы администрации Путина Дмитрий Козак сегодня проводит встречу с российскими нефтяниками по вопросу поставки нефти в Беларусь. Белнефтехим раскрыл происхождение нефти.