Последнее обновление: 11.02.2020 12:56

Транснефть: Беларусь вредит себе, забирая технологическую нефть из «Дружбы»

Использование Беларусью технологической нефти из системы нефтепроводов «Дружба» для поставок на свои нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не окажет влияния на транзит из РФ, но приведет к потере пропускной способности на сами белорусские НПЗ.

Об этом сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, передает ТАСС.

«По поводу использования белорусскими НПЗ технологической нефти из нефтепроводов для переработки - нас об этом проинформировали наши белорусские партнеры. На транзите через Беларусь это пока никак не сказалось. Это потеря пропускной способности на сами белорусские НПЗ», - сказал он.

Во вторник о заборе технологической нефти сообщила пресс-служба концерна «Белнефтехима».

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