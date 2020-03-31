Беларусь сохраняет танкерные поставки нефти в апреле

Концерн «Белнефтехим» в апреле текущего года импортирует не менее 1 млн. тонн, сохранив при этом танкерные поставки нефти как через Клайпеду, так и Одессу

"Задача на апрель - 2 млн т, минимум - 1 млн т, меньше нельзя. Танкерные поставки через порты Одессы и Клайпеды будут сохраняться. Продолжаем переговоры с Россией, не прекращаем их и по другим направлениям", - сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко (цитата БелТА).

Ранее сообщалось о том, что Беларусь договорилась с российскими компаниями о формуле цены на нефть и планирует в апреле начать импорт российской нефти по нефтепроводу «Дружбу». Однако российская трубопроводная монополия «Транснефть» сообщила о том, что пока не оформила ни одного поручения на прокачку нефти в Беларусь в апреле.