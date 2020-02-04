Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения из-за коронавируса

Цены на нефть выросли во вторник вместе с другими финансовыми рынками после падения до минимума более чем за год накануне из-за опасений, связанных с влиянием китайского коронавируса на спрос на топливо.

Цена на нефть марки Brent к выросла на 0,79% до $54,88 за баррель, в то время как на WTI - на 1,06% до $50,64 за баррель.

Brent и WTI на данный момент торгуются более чем на 20% ниже максимума текущего года, достигнутого 8 января, сообщает Reuters.

ОПЕК и партнеры рассматривают возможность снижения добычи нефти еще на 500.000 баррелей в сутки из-за влияния коронавируса на спрос на нефть, сообщили в понедельник два источника в ОПЕК и источник в отрасли, знакомый с обсуждениями.