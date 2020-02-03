Цены на нефть пробили годовое «дно» после отказа России сокращать добычу

Рынок нефти, переживший худший январь за 29 лет, не смог нащупать «дно» на первых торгах февраля.

На новостях о том, что Россия сомневается в необходимости сокращать добычу из-за вспышки коронавируса в Китае, цена Brent упала до 55,42 доллара за баррель - минимума с декабря 2018 года. С начала года Brent потерял 18% в цене.

Контракты на WTI в Нью-Йорке упали на 1,3%, до 50,87 доллара за бочку, а ранее в ходе сессии опускались до отметки 50,42 доллара - минимальной с января-2019.

Как сообщили The Wall Street Journal источники в ОПЕК, Россия без энтузиазма отреагировала на предложение Саудовской Аравии уменьшить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, чтобы не допустить избытка на рынке и дальнейшего падения цен, передает finanz.ru.

Экстренное заседание технического комитета ОПЕК+ должно состояться 4-5 февраля. Однако окончательное решение - на уровне министров - может быть отложено до 14-15 февраля.

Соглашение ОПЕК+, заключенное в конце 2016 года и с тех пор продленное 5 раз, истекает в марте. Изначально Россия хотела выйти из сделки, в рамках которой крупнейшие экспортеры «черного золота» договорились ежедневно поставлять на рынок на 1,8 млн баррелей меньше, чем в октябре 2018-го.

Однако нефти ниже 60 долларов изменило позицию Москвы, говорил на прошлой неделе источник Reuters. Впрочем, к решительным мерам Россия не готова и хотела бы ограничиться простым продлением сделки на текущих условиях, без дополнительных квот.

Но символические шаги не решат проблему со спросом на нефть в Китае, который, по оценке Platts, в феврале может рухнуть на «катастрофические» 2,6 млн баррелей в день. В марте спад может составить 2 млн баррелей в сутки.

При этом даже без китайского фактора мировая добыча в первом полугодии превышает потребности мировой экономики на 1,2 млн баррелей в сутки (оценка МЭА). Все больше нефти качают не входящие в ОПЕК страны, включая Бразилию и Норвегию, которые в сумме, по прогнозу Rystad, добавят на рынок 1 млн баррелей в день.