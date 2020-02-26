Зеленский объявит 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя

Президент Владимир Зеленский заявил о намерении сегодня подписать указ о признании 26 февраля Днем сопротивления российской оккупации Крыма и Севастополя.

Об этом глава государства сообщил в ходе выступления в Киеве на форуме "Age of Crimea", посвященном Дню крымского сопротивления российской оккупации, передает УНИАН.

Зеленский напомнил, что 26 февраля 2014 года в Симферополе состоялось самое большое собрание в поддержку целостности и единства Украины.

"Отдавая дань уважения мужеству и героизму всех участников митинга, сегодня мной будет подписан указ о Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь", - отметил президент. По его словам, этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля.

“Возвращение Крыма в Украину - это не просто моя цель как президента или позиция как гражданина Украины, это не только наша общая мечта - это залог безопасности на планете, это восстановление веры, веры в международное право и веры в справедливость", - подчеркнул Зеленский.

26 февраля 2014 года перед зданием крымского парламента состоялся масштабный митинг сторонников и противников территориальной целостности Украины. В январе 2015 года крымское управление Следкома России возбудило уголовное дело о массовых беспорядках на митинге 26 февраля.

По мнению Кремля, объявление Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя не отражает реального положения дел и причин, по которым крымчане приняли решение воссоединиться с Россией.

"Реакция совершенно понятная, я думаю, лучшую реакцию могут дать сами крымчане, которые расскажут, что стало причиной для решения Крыма воссоединиться с Российской Федерацией. Мы с такой формулировкой категорически не согласны, считаем, что это никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.