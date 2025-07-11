Последнее обновление: 11.07.2025 18:08

Норвегия хочет ужесточить требования к российским кораблям в своих водах

Власти Норвегии хотят запретить крупногабаритным российским судам плавать в норвежских водах без сопровождения лоцмана. Соответствующее предложение норвежское правительство опубликовало в пятницу.

Сейчас российские суда могут самостоятельно совершать рейсы через территориальные воды Норвегии, которые требуют сопровождения лоцмана, если их штурманы имеют соответствующее разрешение норвежского правительства.

Правительство Норвегии предлагает отменить это исключение и сделать лоцманское сопровождение для российских судов обязательным.

Как пояснила министр рыбного хозяйства и по морским вопросам Марианне Сивертсен Несс, цель нововведения – "ограничить возможность разведывательной деятельности" России с помощью гражданских судов.

Предложение выносится на общественное обсуждение до конца августа. На это время Морское управление Норвегии приостанавливает рассмотрение заявлений российских штурманов о выдаче или возобновлении разрешений.



<Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование