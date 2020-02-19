Последнее обновление: 19.02.2020 16:17

Украина не рассматривает вариант окончания войны за счет потери территории

Власти Украины не рассматривают сценарий прекращения войны на Донбассе за счет потери территорий или суверенитета.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина 24».

«Прекращение войны не может быть за счет уступки своей территории или своим суверенитетом», - заявил Данилов.

«Украина не уступит ни метра своей земли. Мы должны сделать все, чтобы наши пограничники стали на украинскую границу, чтобы состоялись выборы по украинским законам, чтобы состоялись выборы по украинским законам на украинской территории, чтобы прекратилась война, которая на сегодняшний день длится уже более 6 лет», - подчеркнул секретарь СНБО.

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