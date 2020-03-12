Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал появление «нового механизма» урегулирования конфликта на Донбассе.

Предлагается создать «диалоговую площадку с участием представителей «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция), сторон конфликта». Об этом он заявил 11 марта после переговоров с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком в Минске, передает РБК.

Козак и Ермак впервые приняли участие в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), став самыми высокопоставленными чиновниками с обеих сторон, принявшими участие в работе группы со времени ее создания.

По словам Козака, на следующей встрече контактной группы, которая запланирована на 25 марта, этот формат должны утвердить окончательно.

«Такой механизм принципиально предварительно согласован, и я очень надеюсь, что на следующем заседании Контактной группы примем окончательное решение по механизму диалога сторон», — сказал он журналистам, а также отметил, что пока «больше говорить не надо, надо бережно относиться к договоренностям».

ТКГ, которая встречалась уже в пятый раз с начала года, удалось договориться еще по двум ключевым вопросам: по обмену удерживаемыми лицами и разведению сил и средств. Об этих договоренностях сообщил офис (администрация) президента Украины.

По обмену стороны должны представить группе перечень лиц, подлежащих взаимному освобождению, «имея в виду необходимость завершения указанных освобождений в кратчайшие сроки».

По разведению сил стороны конфликта в Донбассе в течение недели должны представить компромиссную позицию по новым участкам.

Также было согласовано одновременное открытие контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в населенном пункте Золотое и населенном пункте Счастье, которые обеспечат переход между непризнанными республиками и подконтрольной Киеву территорией.

По словам Козака к 25 марта ТКГ должна утвердить список людей на обмен, а также окончательно согласовать пункты разведения сил.