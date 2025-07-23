ВМФ РФ начал масштабные маневры с участием более 150 кораблей и 15 тыс. военных

В период с 23 по 27 июля в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение ВМФ "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"К учениям привлекается более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тыс. военнослужащих", - говорится в сообщении.

В ходе учения планируется проверить готовность группировок сил (войск) флотов и флотилии к решению "нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники".

Экипажи кораблей отработают противолодочные действия, оборону районов базирования и районов морской экономической деятельности, отражение атак средств воздушного нападения, безэкипажных катеров и БПЛА, обеспечение безопасности судоходства, нанесение одиночных и совместных ударов по объектам и корабельным группировкам "неприятеля", в том числе с применением высокоточного оружия большой дальности, отмечается в пресс-релизе.

Учения пройдут под общим руководством главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева.