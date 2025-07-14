Латвия выступает за включение российских удобрений и рыбы в санкционный пакет ЕС

Латвия в рамках переговоров по очередному пакету антироссийских санкций ЕС продвигает идею ограничений против российских калийных удобрений, а также рыбы и рыбной продукции. Об этом заявил министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе во время общения с журналистами в Брюсселе 14 июля накануне встречи министров ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства.

«Мы выступаем за жесткие санкции против России, потому что мы не хотим поддерживать российскую военную машину и давать им немного денег, чтобы они могли бомбить Украину», - сказал Краузе.

Он добавил, что в качестве дополнительных санкций Латвия будет продвигать усиление ограничений на калийные удобрения, так как некоторые исключения все же имеют место.

Еще одна группа товаров, которые должны попасть под санкции, добавил Краузе, — это рыба и рыбная продукция, которые в настоящее время не подпадают под санкции, что «также несправедливо по отношению к европейским рыбакам, потому что в Балтийском море им приходится соблюдать очень строгие экологические правила и сокращать квоты».

«Между тем россияне ведут промысел в районе Калининграда, и их рыба также поступает из северных вод», - сказал министр.

«Мы придерживаемся жесткой позиции: до конца войны мы не хотим торговать с Россией», - сказал латвийский министр.