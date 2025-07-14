Последнее обновление: 14.07.2025 13:09

Россия строит бункеры на авиабазах после украинской операции «Паутина»

В России ведется строительство защитных сооружений на некоторых авиабазах после массированной атаки украинских спецслужб на самолеты российской стратегической авиации 1 июня. Об этом свидетельствуют данные спутниковых снимков.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), российские войска построили около 10 укрепленных бункеров с земляным покрытием, 12 бетонных сооружений типа бункеров без земляного покрытия и восемь зданий в стиле ангаров на авиабазе Халино в Курской области.

Строительство бетонных сооружений наподобие бункеров ведется также на авиабазе Саки в аннексированном Крыму.

На недавних спутниковых снимках по-прежнему видны обломки бомбардировщиков на аэродромах Белая в Иркутской области и Оленья в Мурманской области — двух авиабазах, которые украинские силы атаковали во время операции «Паутина».

После той атаки многие провоенные активисты и блогеры обвиняли российское руководство в неспособности защитить российскую военную инфраструктуру от ударов украинских беспилотников, пишет ISW.



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