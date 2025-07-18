Послы ЕС согласовали 18-й пакет санкций в отношении РФ

Послы ЕС согласовали 18-й пакет санкций в отношении России. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Новый санкционный пакет предусматривает расширение списка физических и юридических лиц, рестрикции против танкеров, перевозящих российскую нефть, ограничения против ряда банков, а также новые экспортные ограничения на товары и технологии двойного назначения.

Кроме того, 18-й пакет санкций включает снижение предельного уровня цен на сырую нефть для стран G7 примерно до €47,6 за баррель. Санкции предусматривают новый запрет на сделки, касающиеся газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

В ближайшие часы его должен утвердить Совет ЕС по письменной процедуре, после чего санкции вступят в силу.

В четверг вечером премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что прекращает блокировать одобрение 18-го пакета санкций. В своем видеообращении он пояснил, что договорился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о гарантиях для Словакии относительно цен на газ. По его словам, дальнейшее блокирование санкций со стороны было бы «контрпродуктивным». Вето со стороны Словакии было единственным препятствием для принятие 18-го пакета санкций. До этого Братислава шесть раз блокировала инициативу Евросоюза.