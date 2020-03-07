Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.

Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Guardian, передает РБК.

«Время идет. Власти могут потратить год на достижение соглашения. Тогда оно должно быть реализовано», — сказал Зеленский, отметив, что ждать дольше нельзя.

Президент Украины заявил, что после первой встречи с российским лидером Владимиром Путиным он установил дедлайн, чтобы добиться прорыва. По словам Зеленского, он не может выделить на работу над соглашениями пять лет, которые ему «дал украинский народ».

Говоря о встрече с Путиным в декабре прошлого года, Зеленский заявил, что на ней было несколько эмоциональных моментов и ему удалось донести до российского президента свою точку зрения. «Думаю, он меня слушал. Я это почувствовал. Надеюсь, мне не показалось», — сообщил украинский президент.

Зеленский считает, что для канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона, двух других лидеров «нормандской четверки», важно оказать давление на Путина. Зеленский отметил, что Париж и Берлин поддерживают Киев, но в то же время высказал обеспокоенность усилиями Макрона по восстановлению отношений с Москвой.

Зеленский также заявил, что у него есть два-три плана на случай отказа от переговоров с Россией, но не пояснил, в чем они заключаются.

Саммит «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия и Украина) по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины прошел 9 и 10 декабря в Париже, тогда же состоялась и первая встреча Путина с Зеленским. Стороны договорились об установлении в регионе перемирия до конца года и создании трех новых районов разведения сил к концу марта. Однако затем Зеленский заявил, что нужно изменить некоторые положения минских соглашений. Путин отметил, что предложения украинского президента вызывают вопросы.