Беларусь и Россия усилят сотрудничество в сфере экспортного контроля

Сегодня в Москве состоялись переговоры председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрия Пантуса и директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России Владимира Селина.

«В ходе переговоров с участием представителей Госкомвоенпрома, ФСТЭК и МИД России стороны рассмотрели представляющие взаимный интерес вопросы совершенствования механизмов экспортного контроля в рамках Союзного государства, а также наметили основные направления сотрудничества на ближайшую перспективу», - информирует пресс-служба Госкомвоенпрома.

По итогам состоявшихся переговоров Дмитрия Пантуса и директора ФСТЭК России Владимира Селина подписан протокол к межправительственному соглашению между Беларусью и РФ о едином порядке экспортного контроля от 13 апреля 1999 г.

Этот документ учреждает механизм двусторонних регулярных консультаций по вопросам экспортного контроля, подразумевающие:

обмен информацией об изменении законодательства сторон;

обмен информацией об актуальных рисках и угрозах при реализации конкретных внешнеторговых операций;

рассмотрение вопросов совершенствования механизмов экспортного контроля и оптимизации экспортноконтрольных требований для совместных проектов в рамках Союзного государства и интеграционных программ;

актуальное оказание помощи по защите законных прав и интересов субъектов хозяйственной деятельности.