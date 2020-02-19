Постпред ФРГ в ООН указал на причастность России к конфликту на Донбассе

Постпред Германии при ООН Кристофер Хойзген привел доказательства причастности Российской Федерации к вооруженному конфликту на востоке Украины.

"Десять дней назад руководитель "ДНР" на своем веб-сайте сказал, что господин Пашков будет действующем руководителем Донецка. Он был до этого вице-губернатором Иркутска. А Иркутск, насколько мне известно, находится в России", - заявил Хойзген на инициированном Россией заседании Совета безопасности ООН по Украине, которое прошло в Нью-Йорке.

Также он отметил, что, согласно словам главы бюро по миграции российского МВД Валентины Козаковой, РФ выдала российские паспорта 227 тысячам жителям оккупированной территории Донбасса.

"Вот - участие России", - заявил Хойзген, передает lb.ua.

"Я был в Минске, где велись переговоры всю ночь, и были заключены Минские договоренности. Кто-то сказал: сепаратисты должны подписать. И г-н Сурков, который вел переговоры, сказал: «Я это сделаю». И приблизительно 10 минут ему понадобилось, чтобы получить подпись под этим комплексом мер от сепаратистов. Это насчёт независимости сепаратистов от России", - заявил постпред Германии при ООН.