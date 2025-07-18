Последнее обновление: 18.07.2025 11:19

Минпром Беларуси и Минпромторг России продолжают обсуждать интеграцию предприятий

Министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов обсудили в Москве вопросы сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба Минпрома Беларуси, особое внимание было уделено перспективам расширения сотрудничества в инновационных сегментах экономики, а также вопросам интеграции промышленных предприятий двух стран.

Министры отметили необходимость дальнейшего продолжения совместной работы по созданию условий для инновационного развития и повышения конкурентоспособности продукции двух стран.

По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог и реализовывать намеченные планы в рамках двустороннего сотрудничества, способствуя развитию промышленного потенциала обеих стран.



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