Украина сообщает об обострении ситуации на линии разграничения с Л/ДНР

Боевики со стороны самопровозглашенных Л/ДНР утром 18 февраля атаковали позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный.

Об этом говорится в сводке штаба ООС Украины, сообщают украинские СМИ.

Под огневым прикрытием боевики перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

По предварительной информации, в результате атаки боевиков на опорный взводный пункт в зоне ответственности 72-й бригады, украинские бойцы потеряли позиции неподалеку Золотого на Луганщине.

Несколько украинских бойцов получили ранения. Их доставили в больницу, все в стабильном состоянии. Военные отмечают, что начало обстрелов по всей линии похоже на 2015 год, когда расстреливают не опорные пункты, а наносят удары по квадратам.

Сегодня в первой половине дня в Киеве пройдет экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.