Украина и Россия обсудили в Минске вопрос освобождения "всех на всех"

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Минске обсудил с заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком вопросы освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех».

Как сообщила пресс-службы президента Украины, в переговорах также приняли участие представители украинской и российской делегаций.

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Ермак «отметил намерение провести следующий трек обмена в марте». Участники встречи подчеркнули необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита в «нормандском формате».