Посол Украины в Германии предложил экс-канцлеру Шрёдеру пари по Крыму

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру по поводу дальнейшей судьбы аннексированного Россией Крыма.

Полуостров еще при жизни 76-летнего немецкого политика "непременно вернется в лоно матери-Украины", заявил Мельник в воскресенье, 3 мая. "Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на востоке и садится на западе", - добавил украинский посол, передает DW.

Кроме того, Мельник раскритиковал призыв экс-канцлера отменить санкции Евросоюза в отношении России, введенные в ответ на аннексию Крыма и поддержку сепаратистов в Донбассе. Подобные высказывания являются "криком отчаяния топ-лоббиста Кремля", считает Мельник.

Шрёдер "в качестве председателя совета директоров "Роснефти" за 600 000 долларов США готов, потеряв стыд, призывать к снятию санкций с России, оправдывать кровавую войну в восточной Украине с 14 000 жертв и игнорировать российские преступления в Крыму", подчеркнул украинский посол.

Экс-канцлер Германии в интервью немецкому изданию Tagesspiegel ранее назвал санкции ЕС в отношении России "бессмысленными". По мнению Шрёдера, на Кремль не удастся повлиять с помощью штрафных мер, и ни один российский президент не вернет Крым Украине.