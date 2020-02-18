Зеленский: Провокация на Донбассе не изменит курс на прекращение войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что провокация на Донбассе не изменит курс на прекращение войны.

«Хочу вам сказать, что у нас мощная армия. Провокации бывают, армия, соответственно, сильно ответила... Ситуация постоянно контролируется нашей армией, начальником Генштаба. Мы уверены, что эта провокация не изменит курс, потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров, курс к тому, что мы идем, уверенно приближаемся к прекращению войны, к миру», - заявил Зеленский на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны, передает УНИАН.

Как сообщалось, утром вооруженные формирования Л/ДНР атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Враг применил минометы калибра 120 мм.

Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один военнослужащий ВСУ погиб, еще четверо получили ранения.