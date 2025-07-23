В парламент Беларуси внесли законопроект об участии россиян в местных выборах

Правительство направило в Палату представителей Нацсобрания парламента проект закона о ратификации протокола о внесении изменений в договор между Беларусью и Россией о равных правах граждан, который предусматривает возможность участвовать в выборах в органы местного самоуправления. Об этом сообщила пресс-служба Палаты представителей.

"Правительством в Палату представителей внесен проект закона "О ратификации протокола о внесении изменений в Договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года", - говорится в сообщении.

Согласно документу, граждане Беларуси и РФ, постоянно проживающие на территории другой страны - участницы договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года, могут участвовать в местных выборах, то есть избирать и быть избранными в соответствующие органы местного самоуправления.

Ранее соответствующий протокол ратифицировал Совет Федерации. Сам документ был подписан 13 марта 2025 года в Москве.