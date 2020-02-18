Генштаб Украины: Противник устраивает провокации только на одном участке

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что только на участке разведения сил и средств в районе Петровского происходят провокации со стороны оккупантов, чтобы вызвать ответный огонь.

По его словам, сегодняшние боевые действия на Луганщине не касались участка разведения в районе Золотого.

«Из трех участков разведения провокации бывают только в Петровском. В Петровском есть случаи, которые фиксирует ОБСЕ, о которых мы докладываем, когда противник открыто перед камерами открывает огонь по границе участка», - заявил начальник Генштаба на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны, передает УНИАН.

«Они хотят спровоцировать нас, чтобы мы дали огонь. У них там в это время находятся их СМИ, чтобы они могли зафиксировать, что мы ведем огонь. Мы на эти провокации не ведемся», - отметил он.

Хомчак заверил, что об участках разведения речь не идет и попросил не спекулировать о Золотом, поскольку в стране есть 5 населенных пунктов с названием Золотое.

«В отношении Золотого не было никаких проблем по этому участку разведения», - подчеркнул Хомчак.

Он также сказал, что бои на линии соприкосновения происходят довольно регулярно.