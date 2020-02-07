Беларусь пока не договорилась с «Татнефтью» о справедливой цене нефти

Беларусь пока не договорилась с российской компанией «Татнефть» о ценах на нефть, сообщил сегодня гендиректор Татнефти Наиль Маганов. По его словам, поставки нефти в Беларусь начнутся только после ценовой договренности.

«Когда договоримся о справедливой цене», - сказал Маганов, отвечая на вопрос, при каких условий «Татнефть» может начать поставки в Беларусь, сообщает ТАСС.

Накануне, глава «Транснефти» Николай Токарев сообщил о том, что компания получила предварительную заявку от «Татнефти» на поставку в феврале 80 тыс. т нефти в Беларусь.