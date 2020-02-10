Белнефтехим ожидает удвоения «потерь» в 2020 году из-за налогового маневра РФ

Концерн «Белнефтехим» прогнозирует двукратное увеличение финансовых «потерь» Беларуси в 2020 году по сравнению с 2019 годом из-за налогового маневра в нефтяной сфере России.

Об этом заявила начальник планово-экономического управления концерна Анна Гурина, которую цитирует ведомственное издание «Вестник Белнефтехима».

«В 2020 году потери белорусских НПЗ от удорожания сырья за счет налогового маневра будут в два раза больше, чем в 2019 году (при сопоставимых котировках нефти)», - сказала Гурина.

Она отметила, что российские переработчики нефти имеют возможность поддерживать эффективность за счет соответствующих выплат из бюджета обратного акциза, компенсирующего удорожание сырья, и демпфирующего коэффициента, который позволяет сдерживать цены на внутреннем рынке, в результате чего разница в розничных ценах на топливо в Беларуси и России сегодня составляет около 10-13%.

На прошлой неделе премьер Сергей Румас сообщил, что Беларусь в 2019 году из-за налогового маневра в России потеряла около $330 млн., включая потери бюджета в объеме $130 млн. и потери НПЗ в объеме $200 млн.

Таким образом, удвоение потерь означает, что поступление экспортных пошлин в бюджет сократиться на 260 млн. к уровню 2018 года, а доходы НПЗ (прибыль) –на $400 млн. При этом следует принять во внимание тот факт, что общая оценка потерь на уровне $660 млн. при условии сохранения аналогичных 2018 или 2019 году объемов поставки нефти и ее переработки. Но с учетом ситуации в январе и первой декаде февраля это уже вряд ли возможно.