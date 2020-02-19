Госконтроль: ЖКХ Минска начинают капремонт и забывают закончить

Мингорисполком не первый год представляет искаженную отчетность о вводе жилья после капитального ремонта. Как показали проведенные Госконтролем РБ проверки, в столице Беларуси Минске полноценный ввод в эксплуатацию объектов капитального ремонта жилья подменяется приемкой лишь первых пусковых комплексов.

«За 2019 год ни один из 189 домов, о которых Мингорисполком отчитался как о завершенных капремонтом, не введен в эксплуатацию в полном объеме. Порочная практика представления городскими властями искаженной отчетности о вводе жилья, якобы завершенного капитальным ремонтом, продолжается не первый год», - говорится в сообщении пресс-службы КГК РБ по итогам прошедшей сегодня коллегии КГК.

Так, в 2019 году отчеты о вводе полной площади якобы завершенных капремонтом 120 домов или 65% от общего количества основаны на приемке в эксплуатацию только системы газоснабжения, что составляет около 4% от сметной стоимости ремонта дома. Еще 55 домов или 30% введены по итогам замены систем водоснабжения и канализации, что составляет около 10% от сметной стоимости ремонта дома.

«ЖКХ № 2 Фрунзенского района отчиталось о вводе всей площади дома № 38 по ул.Притыцкого, заменив лишь оконные блоки на лестничных клетках (менее 2% сметной стоимости)», - отмечается в сообщении.

«Показателен пример капитального ремонта домов №20 и №22 по ул. Калинина. ЖКХ Первомайского района отчиталось о вводе в эксплуатацию всей площади этих домов еще в 2016 году (пусковыми комплексами). Последующие работы велись в вялотекущем режиме, в полном объеме они так и не завершены (не заменена система отопления)», - сообщает КГК.

«Есть вопросы и к качеству ремонта. В августе 2019 года в Комитет госконтроля обратились жильцы 5-этажного панельного дома по ул. Брикета (в квартирах низкая температура, растет плесень). Выезд на место подтвердил обоснованность претензий жильцов: коммунальные службы проявили безответственность к качеству работ. Из-за низкого качества строительных работ вынесено 4 предписания Госстройнадзора об устранении нарушений, привлечены к административной ответственности 9 должностных лиц подрядчика. Парадокс в том, что дом отнесен к числу введенных в эксплуатацию в 2019 году», - информирует контрольное ведомство.