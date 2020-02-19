Госконтроль: В Минске до сих пор не ликвидировано лишнее звено - ЖРЭО

В Минске не приняты меры по упорядочению деятельности ЖКХ, в том числе не ликвидировано такое лишнее звено, как ЖРЭО со штатом 832 единицы.

«Из прежних функций в ЖРЭО осталась лишь сдача в аренду нежилых помещений, приносящая до 98% дохода, а также управление государственным жилищным фондом. При этом штат ЖРЭО на 20% больше штата заказчиков, контролирующих качество и объемы оказываемых ЖКУ», -говорится в сообщении пресс-службы КГК РБ по итогам прошедшей сегодня коллегии ведомства.

Отмечается, что в ходе проверки установлено неэффективное и с нарушением законодательства расходование свыше 1 млн. рублей средств бюджета, выделенных на содержание и ремонт жилья, придомовых территорий.

«Немало вопросов вызывает расходование средств по созданию контейнерных площадок для раздельного сбора отходов. В 2018 году Мингорисполком выделил 1,7 млн. рублей на устройство 131 контейнерной площадки, из которых возведена лишь 31 (24%). Затраченные на проектирование 59 площадок средства остались замороженными. В декабре 2019 года из выделенных на эти цели 2,1 млн. рублей освоено лишь 0,4 млн. (19%)», - сообщает госконтроль.

Ведомство также выяснило, что организации ЖКХ не ставят на бухгалтерский учет закупленные за бюджетные средства материальные ценности.

«В Минске заменено 3642 лифта, отработавших нормативные сроки эксплуатации, на что израсходовано 187 млн. рублей бюджетных средств. Однако большинство заказчиков (районные ЖКХ) новые лифты не поставили на учет, не числятся на учете и объекты внешнего благоустройства (малые архитектурные формы, детское игровое и спортивное оборудование). Как следствие, не обеспечивается сохранность такого бесхозного имущества, затруднены планирование и учет расходов средств на его текущее содержание и ремонт», - констатирует КГК РБ.

Еще одна значимой проблемой ведомство называет заработную плату производственных рабочих (хаусмастеров), поскольку она ниже размеров, заложенных в планово-расчетной цене (ПРЦ) на эти услуги. В 2019 году средняя зарплата хаусмастеров не превышала 880 рублей в месяц, а в расчетах ПРЦ она была принята в размере не менее 1000 рублей.

«Сокращение штатов в сфере ЖКХ в большей степени затронуло не административный состав, а рабочих ЖЭУ (подрядчики ЖКУ). Как результат, высокая текучесть кадров в ЖЭУ: в среднем за 2018 год – 42%, за 2019 год – 36%».

В этой связи, КГК Беларуси считает необходимым «создание единого информационно-аналитического программного продукта, где бы учитывалась информация о штатной численности, показателях финансово-хозяйственной деятельности, характеристиках жилфонда, плате за жилищно-коммунальные услуги, графиках капремонта жилья и их выполнения, а также освоения выделенных на эти цели средств».

«Целесообразно определить в сфере столичного ЖКХ единую структуру, которая бы обеспечивала не только учет, расчет, начисление платы за ЖКУ, но и ее аккумулирование, проведение расчетов с заказчиками (районными ЖКХ), подрядчиками за оказанные ЖКУ», - предлагает ведомство.

Еще одним предложением КГК является создание независимой Жилищной инспекции, которая могла бы осуществлять внешний контроль в сфере ЖКХ.