ЕБРР предоставит Беларуси 27 млн. евро на модернизацию водоканалов

Беларусь и ЕБРР 22 ноября в Лондоне подпишут соглашение для реализации очередного проекта в жилищно-коммунальном секторе. Проект предусматривает реконструкцию водоканалов в семи городах Беларуси и требует финансирования в объеме 27 млн. евро.

«Завтра мы планируем подписать соглашение – очередной проект в сфере коммунально-жилищного хозяйства. Это касается реконструкции водоканалов в 7 городах. И ресурсы ЕБРР в сумме 27 млн. евро будут работать для реконструкции водоканалов», - сказал премьер Беларуси Сергей Румас на встрече с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти.

«Реализация проектов в области водоснабжения с ресурсной поддержкой ЕБРР является для нас традицией, которую хотели бы продолжить и в дальнейшем", - добавил премьер.

Румас сказал, что отношения между ЕБРР и Беларусью вышли на уровень доверительного партнерства.

«В прошлом году нам удалось достичь рекордных объемов двусторонних сделок - 360 млн евро. И это результат слаженной работы профессиональной команды ЕБРР и наших министерств. Я полагаю, что нам надо ставить новую планку. Мы рассчитываем, что если до конца года воплотим все наши планы, то мы превысим рекордный уровень 2018 года. Думаю, нам по силам, г-н президент, брать планку в 500 млн евро», - сообщил он.

По словам премьера, в работе с ЕБРР находится еще несколько проектов.

«Особенно хочу отметить нашу инициативу по строительству энергетической инфраструктуры в свободных экономических зонах. Это очень важны проект по привлечению частных инвесторов в наши СЭЗ», - отметил Румас.