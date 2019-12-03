Последнее обновление: 03.12.2019 20:43

В Беларуси услуги ЖКХ в 2020 году подорожают не более чем на $5

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2020 году вырастут не более чем на $5 в эквиваленте, сообщил первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.

"Сейчас готовится соответствующий проект указа. Предполагается рост тарифов не более чем на $5, как это предусмотрено законодательством", - сказал Иван Вежновец, которого цитирует БелТА.

По его словам, проект указа планируется внести на рассмотрение Лукашенко в ближайшее время с тем, чтобы документ вступил в силу с 1 января 2020 года.

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