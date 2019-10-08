Власти РБ отложили повышенные тарифы на тепло для тунеядцев до мая 2020 года

Белорусские власти отложили введение повышенных тарифов на теплоснабжение и горячую воду для тунеядцев на 1 мая 2020 года, следует из постановления правительства №682 от 7 октября 2019 года.

"Срок введения оплаты услуг теплоснабжения, газоснабжения при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов по таким ценам (тарифам) переносится на 1 мая 2020 года", - сообщил первый замминистра труда РБ Андрей Лобович, которого цитирует БелТА.

По его словам, решение принято в целях недопущения необоснованных случаев начисления увеличенной платы за указанные услуги гражданам.

Сведения для формирования базы граждан, не занятых в экономике, поступают почти из 50 источников. В этой связи необходимо обеспечить проведение дополнительных мероприятий по актуализации сведений, содержащихся в ведомственных информационных ресурсах.

Сегодня выявлена потребность в доработке системы учета потребителей газа, а именно проведение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих оперативный обмен информацией.

Доработка ведомственных информационных ресурсов в части улучшения качества содержащихся в них информации требует дополнительного времени.

По полным тарифам не занятые в экономике возмещают горячее водоснабжение с 1 января 2019 года, а газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение - должны были с 1 октября этого года.