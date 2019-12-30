В Беларуси повышаются тарифы на ЖКУ

В Беларуси с 1 января 2020 года повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения, следует из указа №490 от 30 декабря 2019 года.

Тарифы будут повышаться в два этапа. С 1 января (суммарно на $3,5) повышаются тарифы на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капитальному ремонту, обращению с твердыми коммунальными отходами, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию.

С 1 июня, после завершения отопительного сезона, увеличится тариф на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения (на $1,5). Тарифы на техническое обслуживание жилых домов и запорно-переговорных устройств сохраняются на уровне 2019 года.