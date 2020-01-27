Глава ВР: Эпоха нефти по $100 за баррель прошла

Глобальный спрос на нефть будет постепенно сокращаться, уступая место газу и другим источникам энергии. А на фоне роста добычи в США это сделает маловероятным повторение циклов, когда цены нефти достигали 100 долларов за баррель и даже превышали этот уровень.

Такое мнение в интервью ТАСС на полях Всемирного экономического форума в Давосе высказал глава ВР Боб Дадли, который в конце марта покинет компанию.

«Использование нефти и угля будет со временем сокращаться. Безусловно, нефть еще много десятилетий будет использоваться в нефтехимии. Но в производстве электроэнергии будет происходить постепенное замещение нефти газом и другими источниками энергии», - убежден он.

По мнению Дадли, «сокращение глобального спроса на нефть будет иметь место уже в этом столетии». При этом в отдельных странах падение спроса может быть значительным в случае введения ограничений на использование двигателей внутреннего сгорания.

Высокая волатильность цен на нефть маловероятна также из-за появления третьего игрока на рынке нефти - США. Возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США «могут легко его заполнить», считает Дадли. США создали ценовой демпфер на рынке нефти, от чего цены теперь не будут колебаться так сильно, как в прежние времена, полагает он.

По словам главы BP, из-за большого внимания мировой общественности к вопросу о воздействии нефтяных проектов на экологию усилится и давление на бизнес добывающих компаний. ESG рейтинги (независимые рейтинги, оценивающие деятельность промышленных компаний по трем факторам воздействия: окружающая среда, социальная сфера и управление - прим. ТАСС) уже сегодня затрудняют привлечение финансирования для таких проектов, хотя, по мнению Дадли, такой подход является «слишком упрощенным». «Да, европейские и некоторые американские компании страдают от этого явления», - сказал он.

Введение запретов на нефтяные проекты, о чем много говорили в Давосе, не решит проблему снижения вредных выбросов, считает глава ВР. Население Земли в ближайшие 20 лет, по прогнозу ООН, увеличится еще на 2 млрд человек, что эквивалентно появлению еще одного Китая и США на планете, и миру понадобится энергия. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) сейчас обеспечивают только 3-4% всей потребности. Эти вызовы изменят облик отрасли уже в ближайшие 10 лет и превратят сегодняшних нефтяников в многопрофильные энергетические компании, которые будут много вкладывать в технологии и проекты, которые сегодня не так рентабельны, как нефть и газ проекты, но позволяют минимизировать воздействие на окружающую среду, уверен он.