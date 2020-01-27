Цена нефти Brent опустилась ниже $60 впервые с осени 2019 года

Стоимость нефти марки Brent упала ниже $60 впервые с осени прошлого года. По данным лондонской биржи ICE, стоимость фьючерса нефти Brent с поставкой в марте опустилась до $59,32 за баррель.

В последний раз цена нефти Brent находилась ниже $60 за баррель 1 ноября 2019 — тогда она достигла отметки $59,76. Затем нефть начала набирать в цене, это было обусловлено, в частности, позитивными изменениями в торговых войнах США и Китая. К 5 ноября цена нефти Brent впервые более чем за месяц превысила $63 за баррель, передает РБК.

В начале этого года нефть подскочила в цене после гибели иранского военачальника Касема Сулеймани. 3 января на максимуме цена нефти Brent достигала $68,86. Спустя три дня стоимость барреля нефти этой марки и вовсе превысила $70. Подобное произошло впервые с мая 2019 года. Тогда взлет цен на нефть был также связан с событиями в районе Персидского залива.